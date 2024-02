Das gibt’s ja gar nicht, Standard Bank?

Die Standard Bank schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit 6,87 % im Vergleich zu 4,8 % liegt der Unterschied bei 2,07 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Standard Bank-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Standard Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 9,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 10 EUR weicht somit um +9,17 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 9,81 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,94 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Standard Bank-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass die Standard Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,69 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" liegt bei 13, was einem aktuellen Abstand von 34 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut"-Rating.