Das gibt’s ja gar nicht, Spacett AB?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Tura nicht wesentlich verändert, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Weder überwiegend positive noch negative Themen wurden in den Diskussionen festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Tura somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,43 EUR für Tura, während der aktuelle Kurs bei 0,4 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,98 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage weist hingegen einen Stand von 0,39 EUR auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die technische Analyse insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für Tura aktuell einen Wert von 36,51, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.