Das gibt’s ja gar nicht, Snam SPA?

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Snam Spa beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,45 Prozent und liegt mit 0,19 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (5,26) für diese Aktie. Snam Spa bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,31 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Snam Spa 18,31 Prozent über dem Durchschnitt (0 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, während Snam Spa aktuell 18,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Snam Spa-Aktie hat einen Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (68,05) zeigt, dass Snam Spa weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Snam Spa.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen überwogen an fünf Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Snam Spa diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.