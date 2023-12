Das gibt’s ja gar nicht, Sjm Holdingsadr?

Der Aktienkurs von Sjm verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,87 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 56,33 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 1,41 Prozent, und Sjm liegt derzeit 48,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb sie in diesem Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt die Diskussion über die Aktie keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sjm in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Sjm-Aktie hat einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 70,73 überkauft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sjm bei einem Wert von 480, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche einen überdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird Sjm daher als überbewertet angesehen und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Sjm-Aktie basierend auf verschiedenen Finanzkennzahlen und dem aktuellen Stimmungsbild.