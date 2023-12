Das gibt’s ja gar nicht, Sinostar PEC?

Der Aktienkurs von Sinostar Pec hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,73 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Im Vergleich dazu erreichte die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine mittlere Rendite von 10,84 Prozent, wobei Sinostar Pec mit 35,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Sinostar Pec-Aktie zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen in den vergangenen Tagen.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Sinostar Pec-Aktie von 0,139 SGD mit -7,33 Prozent unter dem GD200 (0,15 SGD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,13 SGD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +6,92 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich nicht signifikant verändert hat. Daher erhält die Sinostar Pec-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Markt.