Das gibt’s ja gar nicht, Sincerity Applied Materials?

Die technische Analyse der Sincerity Applied Materials-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Über die letzten 200 Handelstage errechnet sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,1 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,1999 USD, was einem Unterschied von +99,9 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,26 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-23,12 Prozent). Dadurch ergibt sich auf kurzfristiger Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einschätzungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sincerity Applied Materials-Aktie momentan überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis zeigt der RSI jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde über Sincerity Applied Materials eher neutral diskutiert, mit wenigen positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Sincerity Applied Materials-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.