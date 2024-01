Das gibt’s ja gar nicht, Shyft?

Die Analyse von Shyft zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittel war, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auf eine weiterhin neutrale Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shyft-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten haben Shyft insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen positiven Bewertung führt. Das Kursziel liegt bei 32,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 183,32 Prozent darstellt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shyft eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung führt.