Das gibt’s ja gar nicht, Shift?

Die Diskussionen über die Shift-Aktie in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut unseren Analysen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt ist die Aktie von Shift bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 61,52, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral" Situation gilt.

In einer technischen Analyse ergibt sich für die Shift-Aktie ein Durchschnitt von 27491,55 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33680 JPY, was einen Unterschied von +22,51 Prozent ausmacht. Daher wird die Shift-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, wodurch die Aktie eine Bewertung von "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.