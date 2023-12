Das gibt’s ja gar nicht, Shanghai Yuyuan Tourist Super Bazar?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie beträgt aktuell 33 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung von 50, was zu einer Gesamtbewertung des Wertpapiers als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie eine Rendite von -13,95 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 16,66 Prozent ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls überwiegend positive Meinungen und eine gestiegene Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die analytische Seite der kommunikativen Tätigkeiten ergab jedoch sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Shanghai Yuyuan Tourist Mart-Aktie neutral bis schlecht bewertet wird, wobei das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie positiv ausfallen.