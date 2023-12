Das gibt’s ja gar nicht, SenseTimeClass B?

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Sensetime-Aktie wird derzeit charttechnisch als "schlecht" bewertet, da der Kurs von 1,08 HKD 42,86 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 von 1,38 HKD zeigt mit einem Abstand von -21,74 Prozent ein "schlecht"-Signal an. Dies ergibt sich, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Des Weiteren wird die Sensetime-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 73,81 eine Überkauft-Situation an. Daher wird die Sensetime-Aktie in Bezug auf den RSI mit "schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Sensetime in den letzten Tagen überwiegend negativ. Lediglich an zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit "neutral" bewertet. Somit ergibt sich eine "neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung für die Sensetime-Aktie. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor ebenfalls mit "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Wertung für Sensetime.