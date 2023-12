Das gibt’s ja gar nicht, Seigakusya?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum berechnet und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Seigakusha wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Seigakusha-Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 17,39, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Seigakusha in den sozialen Medien festzustellen war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie lässt darauf schließen, dass Seigakusha in etwa so oft wie üblich diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Seigakusha-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 716,24 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 759 JPY, was einem Unterschied von +5,97 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 719,98 JPY eine Abweichung von +5,42 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Seigakusha-Aktie also mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es weder deutlich positive noch negative Einschätzungen zu Seigakusha gab. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Seigakusha-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.