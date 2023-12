Das gibt’s ja gar nicht, Saturday?

Der Aktienkurs von Foshan Yowant verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,21 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -35,5 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,29 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,76 Prozent erzielte, lag Foshan Yowant um 36,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Foshan Yowant in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Diskussionen über Foshan Yowant in den sozialen Medien waren deutlich intensiver als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Foshan Yowant als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 75,21, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 63,03 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foshan Yowant 3009, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus diesem Blickwinkel ist Foshan Yowant weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung abgibt.