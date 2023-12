Das gibt’s ja gar nicht, Salesforce?

Die Analysteneinschätzung für Salesforce ist insgesamt positiv. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, erhielt das Unternehmen 20 Kaufempfehlungen, 7 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 220,88 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von 14,12 Prozent entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls überwiegend negativ waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine negative Einschätzung für Salesforce. Andererseits haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Kaufsignale generiert, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Salesforce mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Salesforce im vergangenen Jahr eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt hat, was 92,58 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt und 91,92 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche "Software". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

