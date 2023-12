Das gibt’s ja gar nicht, Sagami Chain?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Sagami-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Diskussionen rund um die Sagami-Aktie waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sagami-Aktie als Neutral-Titel zu bewerten ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sagami-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,26 und ein Wert für den RSI25 von 47,44, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sagami bei 1320,75 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1368 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl der GD50 als auch der GD200 weisen auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild der Sagami-Aktie als "Neutral".