Das gibt’s ja gar nicht, Sabra Health Care Reit?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Sabra Health Care REIT Inc war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht registriert wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Sabra Health Care REIT Inc mit 2 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -3,57 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der Aktie von Sabra Health Care REIT Inc in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Sabra Health Care REIT Inc liegt bei 67,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.