Das gibt’s ja gar nicht, SWORD GROUP?

Die Stimmung der Anleger rund um die Sword-Aktie ist neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sword-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,12 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 39,2 EUR weicht somit um -2,29 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 35,35 EUR, was einer Abweichung von +10,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie misst, zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 16,07, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage hingegen liegt bei 36,23, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

Insgesamt erhält die Sword-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.