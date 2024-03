Das gibt’s ja gar nicht, SPX?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Spx beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spx liegt bei 37,53, was 12 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (33,48). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Spx diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer, das an zehn Tagen positiv und an keinem Tag negativ ausfiel. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Spx-Aktie abgegeben, wovon 1 als "gut" und keine als "neutral" oder "schlecht" bewertet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "gut"-Rating für die Spx-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält Spx insgesamt ein "gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.