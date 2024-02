Das gibt’s ja gar nicht, SJM?

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Sjm-Aktie ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Sjm-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,54 HKD lag, was einem Unterschied von -14,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2,98 HKD) entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,35 HKD, was einer positiven Abweichung von +8,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sjm-Aktie 480, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sjm-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 18,42, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,38 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.