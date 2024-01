Das gibt’s ja gar nicht, Renegade Exploration?

Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Renegade Exploration liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Renegade Exploration bei 66, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Renegade Exploration festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Renegade Exploration derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,007 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD führt zu einer Abweichung von -30 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Renegade Exploration von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Relative-Stärke-Index und die technische Analyse auf eine neutrale Situation bei der Renegade Exploration hinweisen, und auch die Anleger-Stimmung unterstützt diese Einschätzung. Daher wird die Renegade Exploration insgesamt mit "Neutral" bewertet.