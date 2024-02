Das gibt’s ja gar nicht, Regal Airport?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Hainan Meilan Airport zeigt die langfristige Diskussion eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Hainan Meilan Airport aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchenmittel liegt und daher von unseren Analysten als "schlecht" bewertet wird.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Hainan Meilan Airport mit einem Wert von 20,58 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt ist und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 15,11, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hainan Meilan Airport-Aktie überverkauft ist, was zu einem "gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse ein gemischtes Bild, wobei die Stimmung neutral ist, die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird und die fundamentale Analyse zu einer überbewerteten Einstufung führt. Der RSI hingegen zeigt eine überverkaufte Situation. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.