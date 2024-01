Das gibt’s ja gar nicht, Rainbow Department Store?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt dies als Wert an. Für Rainbow Digital Commercial liegt der aktuelle RSI bei 37,14, was auf Neutralität hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage erweitert wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Rainbow Digital Commercial beträgt derzeit 0,94%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Aktienkurs von Rainbow Digital Commercial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,71%, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,11% gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -12,6% im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 5,47 CNH lag, was einem Unterschied von -6,97% im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 5,88 CNH entspricht. Daraus resultiert eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Rainbow Digital Commercial sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die Dividendenrendite, die Aktienkursperformance und die technische Analyse eher neutrale bis schlechte Bewertungen.