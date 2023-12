Baker Boyer-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Baker Boyer unter Berücksichtigung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ergibt sich Folgendes: Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Baker Boyer-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,8, was bedeutet, dass Baker Boyer weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird Baker Boyer unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,88, was einem Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung unter den Anlegern kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Baker Boyer diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Baker Boyer bei 3,69 Prozent, was 5350,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5354 in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als eher unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.