Das gibt’s ja gar nicht, Quiz?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Quiz wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Quiz mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,77 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,81. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Bei der technischen Analyse erhält die Quiz-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -35,78 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -7,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt auch eine wichtige Rolle. Zuletzt war die Aktie von Quiz neutral in den Diskussionen in den sozialen Medien. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Quiz. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung abgegeben.