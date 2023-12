Das gibt’s ja gar nicht, QuickFee?

Die Quickfee-Aktie wird aktuell von Anlegern eher neutral betrachtet. In den letzten zwei Wochen wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Quickfee-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,051 AUD weicht somit um -15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,05 AUD, was einer Abweichung von nur +2 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Quickfee-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Quickfee-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 53,13, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Quickfee. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Quickfee-Aktie aufgrund der Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.