Das gibt’s ja gar nicht, Perma-Pipe?

Die Aktie von Perma-pipe wurde in den letzten Monaten im Netz mittelmäßig diskutiert, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In technischer Hinsicht wird die Perma-pipe derzeit als neutral eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 8,35 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,99 USD liegt, was einer Abweichung von -4,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Perma-pipe in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,23 Prozent gezeigt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor liegt die Aktie deutlich im Minus, was zu einem schlechten Rating führt.