Das gibt’s ja gar nicht, Pacific Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. In Bezug auf Pacific Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 74,02 Punkte, was darauf hindeutet, dass Pacific Metals derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Bewertung für den Punkt unserer Analyse.

Der aktuelle Kurs von Pacific Metals von 1252 JPY weist eine Entfernung von -18,91 Prozent vom GD200 (1543,89 JPY) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1289,41 JPY, was ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -2,9 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Pacific Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Pacific Metals interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Pacific Metals wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pacific Metals bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.