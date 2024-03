Das gibt’s ja gar nicht, PNE Industries?

Die Pne Industries-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 5,04 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 5,5 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) von Pne Industries zeigt einen aktuellen Wert von 68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete Pne Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,7 Prozent, was einer Underperformance von -15,13 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 14,94 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pne Industries liegt aktuell bei 45,5, was 108 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.