Das gibt’s ja gar nicht, Orhub?

Die Orhub-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -22 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt dagegen nur eine Abweichung von -2,5 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 51,52 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,88 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bleibt neutral und auch die Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Bei der Betrachtung der Anlegermeinungen auf sozialen Plattformen zeigen sich überwiegend negative Kommentare. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Schlecht" führt. Somit wird Orhub hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.