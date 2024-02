Das gibt’s ja gar nicht, Orell Fuessli?

Die Anleger-Stimmung für die Aktie von Orell Fuessli wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen in den sozialen Medien ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Orell Fuessli investiert, eine Dividendenrendite in Höhe von 4,61 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,93 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies bedeutet. Dadurch ergibt sich die Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Technisch gesehen beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Orell Fuessli Aktie derzeit auf 74,15 CHF, während der aktuelle Kurs bei 73,4 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,01 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 74,16 CHF, was einer Distanz von -1,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine Bewertung "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Orell Fuessli im letzten Jahr eine Rendite von -3,47 Prozent erzielt, was 4,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,27 Prozent, und Orell Fuessli liegt aktuell 4,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.