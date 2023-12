Das gibt’s ja gar nicht, Optigenex?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Optigenex-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was zu derselben "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Optigenex zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Optigenex-Aktie eine starke Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Optigenex-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Einschätzung.