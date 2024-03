Das gibt’s ja gar nicht, Occidental Petroleum?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Occidental Petroleum wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Occidental Petroleum beträgt derzeit 26,37 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analysten Occidental Petroleum bewertet, wovon 5 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ waren. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 70,75 USD, was auf ein Potenzial von 14 Prozent über dem letzten Schlusskurs hindeutet.

Die Dividendenrendite von Occidental Petroleum beträgt derzeit 1,25 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird Occidental Petroleum von Analysten und Stimmungsindikatoren positiv bewertet, während die Dividendenrendite als schwach eingestuft wird.