Das gibt’s ja gar nicht, ON Semiconductor?

Die technische Analyse der On Semiconductor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 84,83 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 73,54 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,31 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 76,59 USD, was einem Abstand von -3,98 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzungen von Analysten für On Semiconductor zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 13 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 114,06 USD, was einem möglichen Anstieg der Aktie um 55,1 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten Tagen auch neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der On Semiconductor-Aktie zeigt eine Ausprägung von 74,04, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Einschätzung der Analysten, die Anlegerstimmung und der Relative Strength Index eine gemischte Bewertung der On Semiconductor-Aktie, wobei verschiedene Aspekte als "Gut", "Neutral" und "Schlecht" eingestuft werden.