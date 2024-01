Das gibt’s ja gar nicht, Norwest Minerals?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Norwest Minerals in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Norwest Minerals in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norwest Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,032 AUD liegt deutlich darunter (-20 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,03 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über Norwest Minerals diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Norwest Minerals aktuell mit einem Wert von 22,22 als überverkauft gilt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 44, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann die Aktie von Norwest Minerals aufgrund der verschiedenen Analysen und Stimmungen als "Neutral" bis "Gut" bewertet werden.