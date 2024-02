Das gibt’s ja gar nicht, North Huajin Chemical Industries?

Bei North Huajin Chemical Industries gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für North Huajin Chemical Industries in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Aktie von North Huajin Chemical Industries ein Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 5,95 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,98 CNH, was einer Abweichung von -16,3 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,31 CNH) ergibt sich eine Abweichung von -6,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von North Huajin Chemical Industries in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich in Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich, dass North Huajin Chemical Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche liegt das Unternehmen jedoch um +8,03 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 8,03 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für North Huajin Chemical Industries ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 33,59 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 57,95 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von North Huajin Chemical Industries in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.