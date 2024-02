Das gibt’s ja gar nicht, Nongfu Spring Co?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Nongfu Spring ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nongfu Spring-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,49 und ein Wert für den RSI25 von 35,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Nongfu Spring in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nongfu Spring in Social Media. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nongfu Spring verläuft aktuell bei 43,36 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 44,85 HKD aus dem Handel, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 42,97 HKD angenommen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt bekommt die Aktie daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators und der technischen Analyse.