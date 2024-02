Das gibt’s ja gar nicht, Nokia?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für Nokia bei 37,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger unterhielten sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nokia. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Schlecht".

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nokia aktuell bei 3,5 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,3325 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -4,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 3,16 EUR angenommen, was einer Differenz von +5,46 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Nokia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Nokia damit 0,39 Prozent über dem Durchschnitt (-16,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -23,85 Prozent. Nokia liegt aktuell 7,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.