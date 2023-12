Das gibt’s ja gar nicht, Nexera Energy?

Die technische Analyse der Nexera Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,03 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat, da er selbst bei 0,02 CAD aus dem Handel ging. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,03 CAD angenommen, was ebenfalls einer Differenz von -33,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie demnach als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nexera Energy-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Nexera Energy überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung, zeigt ein gutes langfristiges Bild. Die Aktivität in den Diskussionen führt zu einer "Gut"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein Rating von "Gut" zugewiesen.