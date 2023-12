Das gibt’s ja gar nicht, Netflix?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die soziale Medienstimmung und das Anleger-Sentiment für die Netflix-Aktie zeigen gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität im Netz war hoch, was auf reges Interesse hinweist. Allerdings gab es auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anlegerkommunikation war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Analysen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was ebenfalls zu einer negativen Einschätzung führt.

Die Analystenmeinungen für Netflix sind gemischt, mit einer überwiegend neutralen Bewertung basierend auf den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 408,7 USD, was auf einen möglichen Rückgang von -15,93 Prozent hindeutet und eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhalten die Netflix-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale, mit einem RSI von 18,65, was eine "Gut"-Bewertung ergibt, und einem RSI25 von 35,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine überwiegend "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.