Das gibt’s ja gar nicht, Natuzzi?

Die Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer. In den letzten Wochen gab es jedoch kaum Veränderungen in Bezug auf Natuzzi Spa. Daher lautet unsere Bewertung für die Aktie "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Kursbewegungen der letzten 7 Tage. Mit einem RSI von 77,78 wird die Natuzzi Spa als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natuzzi Spa mit 3,01 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 65,53. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Natuzzi Spa eine Rendite von -7,22 Prozent erzielt, was 1,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,53 Prozent, wobei Natuzzi Spa aktuell 1,69 Prozent darunter liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" eingestuft.