Das gibt’s ja gar nicht, National Retail Properties?

Die Stimmung der Anleger bei NNN REIT Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der NNN REIT Inc liegt bei 28,65, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für NNN REIT Inc hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Buy, 1 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für NNN REIT Inc liegt bei 42 USD, was einer Entwicklung um 2,94 Prozent entspricht. Daher wird auch hier das Rating "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also für die NNN REIT Inc eine neutrale Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und Buzz sowie der Analysteneinschätzung.