Harsco Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Enviri-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 11,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Plus von 30,8 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, mit acht positiven und einem negativen Tag. Die neuen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Enviri im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab, da die Ausschüttung bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 5,2 % liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass sich die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers in den letzten zwölf Monaten auf "Neutral" beläuft. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 12,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Enviri daher eine "Gut"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht, in Bezug auf die Anlegerstimmung, als auch bezüglich der Einschätzung der Analysten.