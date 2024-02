Das gibt’s ja gar nicht, Mosaic Brands?

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Mosaic Brands wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Die Aktie verzeichnete dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mosaic Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,15 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,2 AUD weicht somit um +33,33 Prozent ab, was als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine positive Abweichung auf, was zu einem positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mosaic Brands-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergab die Analyse, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Mosaic Brands daher eine schlechte Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben. Insgesamt erhält Mosaic Brands von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein schlechtes Rating.