Das gibt’s ja gar nicht, Mosaic Brands?

Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Mosaic Brands auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mosaic Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,16 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,135 AUD liegt somit deutlich darunter (-15,63 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+22,73 Prozent). Insgesamt wird die Mosaic Brands-Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mosaic Brands-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit als überverkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis neutral ist. Somit wird sie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im normalen Bereich lag. Daher wird die Mosaic Brands-Aktie in dieser Hinsicht auch als "Neutral" eingestuft.