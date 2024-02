Das gibt’s ja gar nicht, Metsa Board Oyj B?

Die Diskussionen über Metsa Board auf Social-Media-Plattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Aktie von Metsa Board scheint bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet zu sein.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 15,73 Euro, was 28 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 21 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Metsa Board liegt bei 65,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 63,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Metsa Board-Aktie auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts und des 50-Tages-Durchschnitts als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,28 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,665 EUR lag, was einem Unterschied von -8,45 Prozent entspricht. Der letzte Schlusskurs von 6,665 EUR liegt auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 7,15 EUR, was einer Abweichung von -6,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Metsa Board-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.