Das gibt’s ja gar nicht, Merck?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Merck beträgt derzeit 20,9 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Merck von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen, wobei 7 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien zu Merck hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Merck-Aktie ein Durchschnitt von 155,26 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 149,75 EUR, was einem Unterschied von -3,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Merck basierend auf dem KGV und der Anleger-Stimmung, während die charttechnische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.