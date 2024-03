Das gibt’s ja gar nicht, Mcig?

Weitere Suchergebnisse zu "Bots":

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Für Bots hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität bei Bots festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Bots auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite von Bots liegt bei 0 Prozent, was 17,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Bots-Aktie hat einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Bots weder überkauft noch -verkauft, weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bots.

Anlegerstimmung: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Bots. Die Diskussion war an einem Tag vor allem von negativen Themen geprägt, ohne positive Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bots daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Bots von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.