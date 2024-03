Das gibt’s ja gar nicht, Marenave Schiffahrt?

Die technische Analyse von Marna Beteiligungen zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,24 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,92 EUR liegt, was einer Abweichung von +30,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,01 EUR, was einer Abweichung von -2,99 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die in letzter Zeit kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt erhält die Aktie von Marna Beteiligungen daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Marna Beteiligungen.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Marna Beteiligungen auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.