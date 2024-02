Das gibt’s ja gar nicht, Major?

Die Aktie von Major weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,74 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Major eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich als neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Major eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 71,43 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 71, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Aufgrund dieser Werte wird die Einstufung des RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Major ist in einem bestimmten Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Daher erhält die Aktie von Major in dieser Hinsicht die Note "Neutral".