Das gibt’s ja gar nicht, Madison Holdings?

Die Madison-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,26 HKD, was einen Abstand von -44,23 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,145 HKD bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,15 HKD, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen führen zu einem "Neutral"-Rating für die Madison-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 51,87 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Madison.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung des Unternehmens. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Madison-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Bewertung durch Anleger mit einem "Neutral"-Rating versehen.