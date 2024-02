Das gibt’s ja gar nicht, MaYingLong Pharmaceutical?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mayinglong Pharmaceutical liegt bei 32,51, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Bei einer RSI-Bewertung von 50 über einen Zeitraum von 25 Tagen wird die Situation ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf die Mayinglong Pharmaceutical lassen auf eine schwache Aktivität und unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wert Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Mayinglong Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Mayinglong Pharmaceutical auf 24,78 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,39 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,61 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 23,29 CNH, wodurch die Aktie mit +0,43 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

